Банківські карти Росії та Білорусі не працюватимуть в Україні

Платіжні карти, випущені в Росії або Білорусі, більше не працюватимуть в Україні. Відповідне рішення ухвалив Національний банк України (НБУ).

Також в Нацбанку заборонили зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами з платіжних карток російських та білоруських банків.

– Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників.

Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України, – заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.