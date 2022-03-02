ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Банківські карти Росії та Білорусі не працюватимуть в Україні

Людмила Богданова редакторка стрічки
Банківські карти Росії та Білорусі не працюватимуть в Україні

Платіжні карти, випущені в Росії або Білорусі, більше не працюватимуть в Україні. Відповідне рішення ухвалив Національний банк України (НБУ).

Також в Нацбанку заборонили зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами з платіжних карток російських та білоруських банків.

– Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників.

Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України, – заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Читайте
Нацбанк дозволив знімати до 30 тис. грн на день в іноземній валюті

Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка