Кабинет министров Украины снова расширил перечень товаров критического импорта и включил в него электроэнергию.

Об этом говорится в постановлении правительства № 191 от 4 марта 2022 года.

Так, в первый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину, 24 февраля, Кабмин принял постановление О перечне товаров критического импорта.

Речь идет о товарах, критически необходимых нашему государству для обеспечения жизнедеятельности в условиях военного положения.

Постановлением от 24 февраля правительство утвердило перечень этих товаров, а также рекомендовало Национальному банку обеспечить трансграничные валютные платежи за операции по их импорту. В список попали нефть и нефтепродукты, уголь, лекарственные средства, диоды, транзисторы, шины и покрышки, яйца, домашняя птица и т.д.

28 февраля премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров существенно расширил список товаров критического импорта. Его пополнили мясо и съедобные субпродукты, молоко и молочные продукты, овощи, орехи, кофе, чай, зерновые культуры, пшеничная мука, соки, жиры и растительные масла, сахар и кондитерские изделия. Также в список были внесены товары военного назначения.

А 4 марта Кабмин принял новое постановление, которым вновь расширил перечень товаров критического импорта.

В него, в частности, включили: электроэнергию; детское питание; продукты, используемые для кормления животных; кислород; азот; диоксид углерода; смазочные материалы; хлопковую, льняную другие виды пряжи и тканей; швейное оборудование; трансформаторы; канцелярские инструменты для разметки; измерительные рулетки и линейки с делениями; электронные термометры; карандаши; турбореактивные, турбовинтовые двигатели; радиолокационные, радионавигационные приборы; компасы и т.д.

Включение электроэнергии в список товаров критического импорта позволит проводить валютные операции при ее закупке.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что правительство приняло необходимые решения по финансированию критического импорта в Украину. Он отметил, что финансово-экономический блок Кабинета министров работает вместе с Национальным банком для осуществления платежей по перечню таких товаров.