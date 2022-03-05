Кабінет міністрів України знову розширив перелік товарів критичного імпорту та вніс до нього електроенергію.

Про це йдеться в постанові уряду № 191 від 4 березня 2022 року.

Так, у перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, 24 лютого, Кабмін ухвалив постанову Про перелік товарів критичного імпорту.

Йдеться про товари, які критично необхідні нашій державі для забезпечення життєдіяльності в умовах воєнного стану.

Постановою від 24 лютого уряд затвердив перелік цих товарів, а також рекомендував Національному банку забезпечити транскордонні валютні платежі за операції з їх імпорту. До переліку потрапили нафта та нафтопродукти, вугілля, лікарські засоби, діоди, транзистори, шини та покришки, яйця, свійська птиця тощо.

28 лютого прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів суттєво розширив список товарів критичного імпорту. Його поповнили м’ясо та їстівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, кава, чай, зернові культури, пшеничне борошно, соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби. Також до списку внесли товари військового призначення.

А 4 березня Кабмін ухвалив нову постанову, якою знову розширив перелік товарів критичного імпорту.

До нього, зокрема, внесли: електроенергію; дитяче харчування; продукти, що використовуються для годівлі тварин; кисень; азот; діоксид вуглецю; мастильні матеріали; бавовняну, лляну, інші види пряжі та тканин; швейне обладнання; трансформатори; канцелярські інструменти для розмічання; вимірювальні рулетки і лінійки з поділками; електронні термометри; олівці; турбореактивні, турбогвинтові двигуни; радіолокаційні, радіонавігаційні прилади; компаси тощо.

Внесення електроенергії до переліку товарів критичного імпорту дозволить проводити валютні операції під час її закупівлі.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну. Він зазначив, що фінансово-економічний блок Кабінету міністрів працює разом із Національним банком для здійснення платежів за переліком таких товарів.