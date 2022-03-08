Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня одобрил дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины под названием Финансирование восстановления после чрезвычайной экономической ситуации в Украине — или FREE Ukraine — на сумму $489 млн.

Как сообщили в пресс-службе Всемирного банка, общая сумма поддержки для Украины составит $723 миллиона.

— Одобренный Советом пакет состоит из дополнительного кредита на сумму $350 миллионов и гарантий на сумму $139 миллионов, а также мобилизации грантового финансирования на сумму $134 миллиона и параллельного финансирования на сумму $100 миллионов, — говорится в сообщении.

В ВБ добавили, что поддержка в виде быстрых выплат поможет правительству предоставить критически важные услуги украинскому населению, включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

В финансовом ведомстве отметили, что первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на €80 млн и Швеции на $50 млн.

— Всемирный банк также создал мультидонорский трастовый фонд (MDTF) для содействия направлению грантовых ресурсов от доноров в Украину, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день взносы Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии составили $134 млн.

Всемирный банк призывает к дальнейшим грантовым взносам в МДЦФ. Кроме того, Япония связывает $100 млн параллельного финансирования с пакетом поддержки.

— Группа Всемирного банка принимает оперативные меры для поддержки Украины и ее народа перед лицом насилия и чрезвычайных разрушений, вызванных российским вторжением… Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и всего региона. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь справиться с далеко идущими человеческими и экономическими последствиями этого кризиса, — сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпас.

Во Всемирном банке пообещали подготовить пакет помощи Украине в размере $3 млрд долларов в ближайшие месяцы и дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.

Источник: World Bank