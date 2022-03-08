Рада виконавчих директорів Світового банку сьогодні схвалила додатковий пакет бюджетної підтримки для України під назвою Фінансування відновлення після надзвичайної економічної ситуації в Україні – або FREE Ukraine – на суму $489 млн.

Як повідомили у пресслужбі Світового банку, загальна сума підтримки для України становитиме $723 мільйони.

– Схвалений Радою пакет складається з додаткового кредиту на суму $350 мільйонів та гарантій на суму $139 мільйонів, а також мобілізації грантового фінансування на суму $134 мільйона та паралельного фінансування на суму $100 мільйонів, – йдеться у повідомленні.

У СБ додали, що підтримка у вигляді швидких виплат допоможе уряду надати критично важливі послуги українському населенню, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

У фінансовому відомстві зазначили, що первісну підтримку Світового банку було збільшено коштом гарантій Нідерландів на €80 млн та Швеції на $50 млн.

– Світовий банк також створив мультидонорський трастовий фонд (MDTF) для сприяння направленню грантових ресурсів від донорів до України, – йдеться у повідомленні.

На сьогодні внески Великої Британії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії склали $134 млн.

Світовий банк закликає до подальших грантових внесків до МДЦФ. Крім того, Японія пов’язує $100 млн паралельного фінансування із пакетом підтримки.

– Група Світового банку вживає оперативних заходів для підтримки України та її народу перед лицем насильства та надзвичайних руйнувань, спричинених російським вторгненням… Група Світового банку підтримує народ України та всього регіону. Це перший із багатьох кроків, які ми робимо, щоб допомогти впоратися з далекосяжними людськими та економічними наслідками цієї кризи, – сказав президент Світового банку Девід Малпас.

У Світовому банку пообіцяли підготувати пакет допомоги Україні у розмірі $3 млрд доларів у найближчі місяці та додаткову підтримку сусіднім країнам, які приймають українських біженців.

Джерело: World Bank