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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ виділить Україні $1,4 млрд через вторгнення Росії

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
МВФ

Міжнародний валютний фонд планує 9 березня затвердити виділення $1,4 млрд. екстреної фінансової допомоги Україні. Гроші повинні допомогти впоратися з кризовими наслідками через вторгнення РФ.

Про це йдеться на офіційному сайті МВФ.

Відповідний запит щодо виділення фіндопомоги було направлено Виконавчою радою вчора, а сьогодні пропозицію розглянуть для затвердження.

Ці $1,4 млрд спрямують Україні, щоб допомогти впоратися з шоком, спричиненим війною.

У Фонді нагадали, що у грудні нашій країні вже виплатили $700 млн, а також надали виділення спеціальних прав запозичення у розмірі $2,7 млрд, що було дуже доречним для України в цей момент.

– МВФ і Світовий банк – це дві установи, яким часто доручається спрямовувати скоординовану допомогу країнам, що потребують її. Сьогодні нам потрібно допомогти підтримати Україну, щоб вона пережила цей шок, але для України настане момент відновлення, – заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

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МВФ розгляне запит України на $1,4 млрд фіндопомоги наступного тижня

Джерело: МВФ

Фото: Depositphotos

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