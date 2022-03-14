Инфляция до 20% и падение ВВП на 10%: прогноз МВФ по Украине

Международный валютный фонд по состоянию на 7 марта прогнозировал падение ВВП Украины в 2022 году. Из-за войны с РФ наш ВВП может упасть на 10%. Кроме того, украинцев ожидает инфляция в 20%. Такие данные МВФ приводит при условии скорейшего завершения войны.

Об этом говорится в материалах Фонда к экстренному финансированию Украины на $1,4 млрд.

В МВФ ожидают, что внутренний спрос резко сократится из-за продолжения войны, в то же время потребление будет ограничено базовыми потребностями в связи с перемещением населения, перебоями в поставках, разрушением инфраструктуры и исключительной неопределенностью.

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Из-за закрытия портов и аэропортов импорт и экспорт будут значительно сокращены. Речь идет о не менее 50%.

Интенсивность конфликта приводит к широкомасштабному разрушению производственного потенциала Украины и быстрому ухудшению перспектив.

— Растущая потеря основного капитала и массовая миграция приведут к значительно более выраженному сокращению производства, коллапсу торговых потоков, дальнейшему снижению способности собирать налоги и еще большему ухудшению фискального и внешнего положения, — отмечено в материалах.