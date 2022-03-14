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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Інфляція до 20% та падіння ВВП на 10%: прогноз МВФ щодо України

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
МВФ

Міжнародний валютний фонд станом на 7 березня прогнозував падіння ВВП України у 2022 році. Через війну з РФ наш ВВП може впасти на 10%. Крім того, українців чекає інфляція в 20%. Такі дані МВФ наводить за умови якнайшвидшого завершення війни.

Про це йдеться у матеріалах Фонду до екстреного фінансування України на $1,4 млрд.

У МВФ очікують, що внутрішній попит різко скоротиться через продовження війни, водночас споживання буде обмежене базовими потребами у зв’язку з переміщенням населення, перебоями у постачаннях, руйнуванням інфраструктури та винятковою невизначеністю.

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Через закриття портів та аеропортів імпорт та експорт буде значно скорочено. Йдеться щонайменше про 50%.

Інтенсивність конфлікту призводить до широкомасштабного руйнування виробничого потенціалу України та швидкого погіршення перспектив.

– Втрата основного капіталу, що зростає, і масова міграція призведуть до значно більш вираженого скорочення виробництва, колапсу торговельних потоків, подальшого зниження здатності збирати податки і ще більшого погіршення фіскального й зовнішнього становища, – зазначено в матеріалах.

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Джерело: МВФ

Фото: Depositphotos

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