Податок 2% від обороту: Рада ухвалила пільги для бізнесу на час війни

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про податкові стимули для підтримки підприємництва на час війни.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомив парламентар депутат Ярослав Железняк.

– Прийнято ряд важливих для перемоги над ворогом рішень… № 7137-д – додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Зокрема, скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану. В цілому більше ніж 40 новацій, – написав депутат.

За законопроєкт проголосувало 340 народних депутатів при 226 необхідних.

Проєктом закону передбачено сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% для фізосіб та підприємств, оборот яких складає до 10 млрд грн. Оподаткування відбуватиметься згідно з правилами, що були встановлені для третьої групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Фізичні особи-підприємці першої та другої груп можуть сплачувати єдиний податок добровільно.

Зокрема, законопроєктом визначається порядок нарахування окремих податків та зборів на час воєнного стану. Мова про ЄСВ, плату за землю та екологічний податок.

Проєктом закону передбачено зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизів з пального, а також звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Крім цього, планується звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.

Раніше про зміни в оподаткуванні для підтримки бізнесу у воєнний час повідомляли як президент Володимир Зеленський, та і голова українського уряду Денис Шмигаль.

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Джерела: Верховна Рада, Железный нардеп