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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укргазбанк перечислил 375 млн грн на помощь ВСУ

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Укргазбанк перечислил 375 млн грн на помощь ВСУ

Пока Вооруженные силы Украины мужественно защищают нашу землю, украинцы и бизнес пытаются сплотиться, чтобы также помочь своим защитникам.

Государственный Укргазбанк, который уже 28 лет служит крепкой финансовой опорой для украинцев, перечислил на помощь армии всю свою прибыль за февраль, а это 350 млн грн. Также еще 25 млн грн всего своего благотворительного бюджета.

— Средства будут направлены на открытый счет Вооруженных сил Украины для обеспечения неотложных потребностей нашей армии и каждого мужественного защитника. Ведь в это сверхсложное для страны время финансовые институты должны обеспечивать не только стабильный экономический тыл, но и мощную финансовую поддержку для украинских воинов, — отмечают в банке.

Ежедневно весомые вклады в поддержку ВСУ делают также клиенты банка, в частности через мобильное приложение Экобанк Онлайн, где есть услуга зачисления средств непосредственно на счет Благотворительной Организации Повернись живим, а также возможность поддержки военных карточками єПідтримка.

В целом клиенты Укргазбанка уже перечислили более 25,7 млн грн: на БФ Повернись живим – 11, 7 млн грн, на счет ЗСУ — 9,2 млн грн и $100 тыс. Еще 1, 7 млн грн украинцы направили на помощь армии через отделение Укргазбанка, где платежи — без комиссии.

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