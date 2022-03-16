Укргазбанк перечислил 375 млн грн на помощь ВСУ

Пока Вооруженные силы Украины мужественно защищают нашу землю, украинцы и бизнес пытаются сплотиться, чтобы также помочь своим защитникам.

Государственный Укргазбанк, который уже 28 лет служит крепкой финансовой опорой для украинцев, перечислил на помощь армии всю свою прибыль за февраль, а это 350 млн грн. Также еще 25 млн грн всего своего благотворительного бюджета.

— Средства будут направлены на открытый счет Вооруженных сил Украины для обеспечения неотложных потребностей нашей армии и каждого мужественного защитника. Ведь в это сверхсложное для страны время финансовые институты должны обеспечивать не только стабильный экономический тыл, но и мощную финансовую поддержку для украинских воинов, — отмечают в банке.

Ежедневно весомые вклады в поддержку ВСУ делают также клиенты банка, в частности через мобильное приложение Экобанк Онлайн, где есть услуга зачисления средств непосредственно на счет Благотворительной Организации Повернись живим, а также возможность поддержки военных карточками єПідтримка.

В целом клиенты Укргазбанка уже перечислили более 25,7 млн грн: на БФ Повернись живим – 11, 7 млн грн, на счет ЗСУ — 9,2 млн грн и $100 тыс. Еще 1, 7 млн грн украинцы направили на помощь армии через отделение Укргазбанка, где платежи — без комиссии.