Укргазбанк перерахував 375 млн грн на допомогу ЗСУ

Поки Збройні сили України мужньо боронять нашу землю, українці та бізнес гуртуються, аби навзаєм допомогти своїм захисникам.

Державний Укргазбанк, що вже 28 років слугує міцною фінансовою опорою для українців, перерахував на допомогу армії увесь свій прибуток за лютий, а це 350 млн грн. А також ще 25 млн грн усього свого благодійного бюджету.

– Кошти будуть спрямовані на єдиний рахунок Збройних сил України для забезпечення нагальних потреб нашої армії та кожного мужнього захисника. Адже у цей надскладний для країни час фінансові інститути забезпечують не лише стабільний економічний тил, а й потужну фінансову підтримку для українських воїнів, – зазначають у банку.

Щодня вагомі внески на підтримку ЗСУ роблять і клієнти банку, зокрема через мобільний застосунок ЕКОбанк Онлайн, де є послуга зарахування коштів безпосередньо на рахунок Благодійної Організації Повернись живим, а також можливість підтримати військових картками єПідтримка.

Загалом клієнтами Укргазбанку вже було перераховано понад 25, 7 млн грн: на БФ Повернись живим – 11, 7 млн грн, на єдиний рахунок ЗСУ – 9,2 млн грн і $100 тис. Ще 1, 7 млн грн українці спрямували на допомогу армії через відділення Укргазбанку, де платежі – без жодної комісії.