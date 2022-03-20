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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Почему не работал Monobank: в компании сообщили о сбое

Анастасия Гевко редактор ленты
Почему не работал Monobank: в компании сообщили о сбое

Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал о причинах сбоя в работе приложения, который произошел 19 марта.

Он уточнил, что сбой продлился около часа и связан с техническими работами:

– Процессинговые мощности переезжают на Amazon посредством миграции виртуальных машин; Бэкенд приложения переезжает на Амазон; Операционный день банка мигрирует в дата-центр во Львове. Работы идут 24/7. Без остановки проекта. Похоже на замену всех четырех колес на скорости 120 км/ч, – пояснил Гороховский.

По его словам, если бы кто-то предложил ему сделать такое одновременно в мирное время, он бы “подумал, что человек сошел с ума и ему пора сменить род деятельности на менее интеллектуально нагруженный”. 

– Ну вот сегодня на час икнули, к сожалению. Прошу прощения у всех, кого подвели, – подчеркнул он.

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Фото: Dreamstime

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