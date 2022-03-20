Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал о причинах сбоя в работе приложения, который произошел 19 марта.

Он уточнил, что сбой продлился около часа и связан с техническими работами:

– Процессинговые мощности переезжают на Amazon посредством миграции виртуальных машин; Бэкенд приложения переезжает на Амазон; Операционный день банка мигрирует в дата-центр во Львове. Работы идут 24/7. Без остановки проекта. Похоже на замену всех четырех колес на скорости 120 км/ч, – пояснил Гороховский.

По его словам, если бы кто-то предложил ему сделать такое одновременно в мирное время, он бы “подумал, что человек сошел с ума и ему пора сменить род деятельности на менее интеллектуально нагруженный”.