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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Чому не працював Monobank: в компанії повідомили про збій

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Чому не працював Monobank: в компанії повідомили про збій

Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів про причини збою в роботі програми, яка сталася 19 березня.

Він уточнив, що збій тривав близько години і пов’язаний із технічними роботами:

– Процесингові потужності переїжджають на Amazon за допомогою міграції віртуальних машин; Бекенд програми переїжджає на Амазон; Операційний день банку мігрує у дата-центр у Львові. Роботи йдуть 24/7. Без зупинки проекту. Схоже заміну всіх чотирьох коліс на швидкості 120 км/год, – пояснив Гороховський.

За його словами, якби хтось запропонував йому зробити таке одночасно у мирний час, він би “подумав, що людина збожеволіла і їй час змінити рід діяльності на менш інтелектуально навантажений”.

– Ну ось сьогодні на годину гикнули, на жаль. Перепрошую у всіх, кого підвели, – підкреслив він.

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Фото: Dreamstime

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