Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів про причини збою в роботі програми, яка сталася 19 березня.

Він уточнив, що збій тривав близько години і пов’язаний із технічними роботами:

– Процесингові потужності переїжджають на Amazon за допомогою міграції віртуальних машин; Бекенд програми переїжджає на Амазон; Операційний день банку мігрує у дата-центр у Львові. Роботи йдуть 24/7. Без зупинки проекту. Схоже заміну всіх чотирьох коліс на швидкості 120 км/год, – пояснив Гороховський.

За його словами, якби хтось запропонував йому зробити таке одночасно у мирний час, він би “подумав, що людина збожеволіла і їй час змінити рід діяльності на менш інтелектуально навантажений”.