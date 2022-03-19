Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 23 день войны
Убили Убили
109 детей
Ранили Ранили
>130 детей
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как война, которую развязала РФ, повлияет на экономику Украины — прогноз Милованова

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Как война, которую развязала РФ, повлияет на экономику Украины — прогноз Милованова

По прогнозам экономистов из-за войны, которую развязала РФ, Украина может потерять 35% ВВП. Фактически, это треть нашей экономической состоятельности.

Однако президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов убежден, что смотреть эти показатели во время войны неправильно. Поскольку методология, построенная для расчета ВВП, неадекватная для условий военного времени.

Также Тимофей Милованов соглашается с тем, что во время войны необходимо определенное регулирование экономики со стороны государства, государственный заказ, гарантированная поставка финансов и продуктов, необходимых для производства предприятиям.

Поэтому роль правительства в наших сегодняшних условиях гораздо больше. А уже после войны можно будет говорить о возвращении к рыночной экономике.

Недавно Международный валютный фонд обнародовал прогноз, согласно которому ожидается падение ВВП Украины в 2022 году. Из-за войны с РФ наш ВВП может упасть на 10%. Кроме того, аналитики прогнозируют, что украинцев ожидает инфляция в 20%.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка