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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як війна, яку розв’язала РФ, вплине на економіку України – прогноз Милованова

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Як війна, яку розв’язала РФ, вплине на економіку України – прогноз Милованова

За прогнозами економістів через війну, яку розв’язала РФ, Україна може втратити 35% ВВП. Фактично, це третина нашої економічної спроможності.

Однак президент Київської школи економіки Тимофій Милованов переконаний, що дивитися на ці показники під час війни неправильно. Оскільки та методологія, яка побудована для розрахунку ВВП, неадекватна для умов воєнного часу.

Також Тимофій Милованов погоджується з тим, що на час війни потрібне певне регулювання економіки з боку держави, державне замовлення, гарантоване постачання фінансів і продуктів, необхідних для виробництва підприємствам.

Тому роль уряду у наших сьогоднішніх умовах значно більша. А вже після війни можна буде говорити про повернення до ринкової економіки.

Нещодавно Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз, згідно з яким очікується падіння ВВП України у 2022 році. Через війну з РФ наш ВВП може впасти на 10%. Крім того, аналітики прогнозують, що українців чекає інфляція в 20%.

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