В рамках поддержки экономики и трудоустройства внутренне перемещенных лиц правительство Украины ввело программу компенсации расходов работодателям на зарплату каждому трудоустроенному лицу, которое вынуждено было переехать из своего региона.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

По ее словам, правительство активно работает над релокацией предприятий из областей, где ведутся боевые действия. Это обеспечивает не только сохранение существующих рабочих мест, но и открытие новых вакансий в уже действующих бизнесах.

Следующим шагом поддержки бизнеса станет денежная компенсация работодателям, которые трудоустроят внутренне перемещенное лицо.

— Именно в рамках поддержки создания рабочих мест вводится программа компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутренне перемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев, – заявила Свириденко.

Она уточнила, что гарантией выплаты будет заключенный трудовой контракт с гражданином, являющимся внутренне перемещенным лицом. Также необходимо будет зарегистрировать данные о трудоустроенном лице через портал “Дія” или предоставить заявление в Государственную службу занятости.

— Такой порядок будет действовать во время военного положения, и еще 30 дней после его завершения. Рассчитываем, что эти меры помогут, с одной стороны, снизить безработицу, улучшить благосостояние граждан, а с другой – повысить экономическую активность бизнеса Украины, – подчеркнула Свириденко.