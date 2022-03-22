В рамках підтримки економіки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, уряд України запровадив програму компенсації витрат роботодавцям на зарплату кожній працевлаштованій особі, яка змушена була переїхати з власного регіону.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

За її словами, уряд активно працює над релокацією підприємств з областей, де ведуться бойові дії. Це забезпечує не тільки збереження існуючих робочих місць, але й відкриття нових вакансій у вже діючих бізнесах.

Наступним кроком підтримки бізнесу стане грошова компенсація роботодавцям, які працевлаштують внутрішньо переміщену особу.

Саме в рамках підтримки створення робочих місць запроваджується програма компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис. грн за кожного такого працівника протягом двох місяців, – заявила Свириденко.

Вона уточнила, що гарантією виплати буде укладений трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою. Також необхідно буде зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал «Дія» або надати заяву до Державної служби зайнятості.

«Такий порядок діятиме під час воєнного стану та ще 30 днів після його завершення. Розраховуємо, що ці заходи допоможуть з одного боку зменшити безробіття, покращити добробут громадян, а з іншого – підвищити економічну активність бізнесу України», – підкреслила Свириденко.