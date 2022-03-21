Кабинет министров Украины утвердил три программы для помощи внутренним переселенцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за развязанной РФ полномасштабной войны.

Об этом рассказал сегодня во время видеообращения премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Из-за войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Миллионы потеряли жилье. Это та реальность, которую уже видит цивилизованный мир, – отметил он.

Шмыгаль уточнил, что правительство будет помогать переселенцам по трем основным направлениям – деньги, работа, жилье:

1. Каждый переселенец в Украине получит от государства минимальную денежную ежемесячную помощь в размере 2 тыс. грн. Средства будут зачисляться через сервис Дія на банковскую карточку.

– Просто, через Дію, на карточку в банке. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий, — подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, вынужденно переехавшего из-за войны.

2. Правительство также запускает программу трудоустройства внутренних переселенцев. Предусмотрены выплаты для работодателей, которые берут на работу переселенцев из пострадавших регионов Украины.

Сумма выплат составит 6 500 грн за каждого трудоустроенного.

– Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников, – уточнил Шмыгаль.

Он призвал предпринимателей начинать работать, принимать на работу людей, поскольку государство берет на себя часть расходов по зарплате переселенцам.

3. Предусмотрена компенсация за коммунальные платежи тем семьям, которые принимают дома переселенцев. Речь идет о сумме в 450 грн в месяц за каждого человека, которого приютила та или иная семья.

– Все те, кто откликнулся на беду, предоставил крышу переселенцам, предоставил бесплатный приют, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг, — подчеркнул Шмыгаль.

Глава Кабмина уточнил, что все три программы уже утверждены, и их реализация стартует сегодня, 21 марта.

Сначала пройдет регистрация временных переселенцев территориальными общинами и центрами предоставления административных услуг. А с 30 марта заработает регистрация через Дію.

Недавно Кабинет министров Украины принял решение о возмещении коммунальных расходов бюджетам общин, которые бесплатно принимают переселенцев. Речь идет о возмещении расходов, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.