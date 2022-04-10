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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Приват24 временно не будет работать: причина и сроки

Валентина Летяк редактор ленты
ПриватБанк

Система платежей Приват24 временно не будет работать в течение девяти часов – с 23.00 10 апреля до 8.00 понедельника 11 апреля. Приватбанк анонсировал технологическую паузу, которая необходима для проведения плановых регламентных работ.

– Во время проведения работ пользование сервисами будет временно приостановлено, – предупреждает пресс-служба банка.

Но это не касается расчетов картами Приватбанка в торговых сетях, банкоматы также будут работать в обычном режиме.

31 марта в работе Приват24 произошел технический сбой – при попытке авторизироваться и ввести пароль приходило уведомление о регламентных работах.

Проблемы с сервисом интернет-банкинга возникли не у всех клиентов Приватбанка, а только у некоторых.

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Фото: Depositphotos

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