Приват24 тимчасово не працюватиме: причина та терміни

Система платежів Приват24 тимчасово не працюватиме протягом дев’яти годин – з 23.00 10 квітня до 8.00 понеділка 11 квітня. Приватбанк анонсував технологічну пауза, яка необхідна для проведення планових регламентних робіт.

– Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено, – попереджає пресслужба банку.

Але це не стосується розрахунків картками Приватбанку у торгових мережах, банкомати також працюватимуть у звичайному режимі.

31 березня у роботі застосунку Приват24 стався технічний збій – під час спроби авторизуватися та ввести пароль приходило сповіщення про регламентні роботи.

Проблеми з сервісом інтернет-банкінгу виникли не у всіх клієнтів Приватбанку, а лише в деяких.