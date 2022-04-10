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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Приват24 тимчасово не працюватиме: причина та терміни

Валентина Летяк редакторка стрічки
ПриватБанк

Система платежів Приват24 тимчасово не працюватиме протягом дев’яти годин – з 23.00 10 квітня до 8.00 понеділка 11 квітня. Приватбанк анонсував технологічну пауза, яка необхідна для проведення планових регламентних робіт.

– Під час проведення робіт користування сервісами буде тимчасово призупинено, – попереджає пресслужба банку.

Але це не стосується розрахунків картками Приватбанку у торгових мережах, банкомати  також працюватимуть у звичайному режимі.

31 березня у роботі застосунку Приват24 стався технічний збій – під час спроби авторизуватися та ввести пароль приходило сповіщення про регламентні роботи.

Проблеми з сервісом інтернет-банкінгу виникли не у всіх клієнтів Приватбанку, а лише в деяких.

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Фото: Depositphotos

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