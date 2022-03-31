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Факты / Украина / Общество

В работе Приват24 произошел сбой: что известно

Юлия Соколова редактор ленты
Приватбанк

В четверг, 31 марта, в работе приложения Приват24 произошел сбой: у пользователей возникли проблемы с авторизацией.

Так, при попытке авторизироваться и ввести пароль в приложении приходит уведомление о “регламентных работах”.

– Уважаемый клиент, извиняемся за временные неудобства. Проводятся регламентные работы, — сказано в уведомлении.

Збій у Приват24

В пресс-службе ПриватБанка подтвердили, что произошел технический сбой в авторизации, то есть сбой в Приват24 при входе через приложение.

В финучреждении уже работают над устранением проблемы. В банке обещают устранить проблему уже в ближайшее время.

– Произошел сбой в работе Приват24 для некоторых клиентов. Специалисты работают над устранением проблемы. Немного подождите, — говорится в сообщении на Facebook-странице ПриватБанка в комментариях к последней публикации.

В финучреждении уточнили, что сбой произошел в работе не у всех клиентов, а у некоторых.

Збій у Приват24

Как известно, Приват24 является сервисом интернет-банкинга. Он работает с марта 2001 года и принадлежит ПриватБанку.

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Источник: Facebook-страница ПриватБанка

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Фото: Depositphotos

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