В четверг, 31 марта, в работе приложения Приват24 произошел сбой: у пользователей возникли проблемы с авторизацией.

Так, при попытке авторизироваться и ввести пароль в приложении приходит уведомление о “регламентных работах”.

– Уважаемый клиент, извиняемся за временные неудобства. Проводятся регламентные работы, — сказано в уведомлении.

В пресс-службе ПриватБанка подтвердили, что произошел технический сбой в авторизации, то есть сбой в Приват24 при входе через приложение.

В финучреждении уже работают над устранением проблемы. В банке обещают устранить проблему уже в ближайшее время.

– Произошел сбой в работе Приват24 для некоторых клиентов. Специалисты работают над устранением проблемы. Немного подождите, — говорится в сообщении на Facebook-странице ПриватБанка в комментариях к последней публикации.

В финучреждении уточнили, что сбой произошел в работе не у всех клиентов, а у некоторых.

Как известно, Приват24 является сервисом интернет-банкинга. Он работает с марта 2001 года и принадлежит ПриватБанку.

Источник: Facebook-страница ПриватБанка