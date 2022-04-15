ВВП упадет на треть, но это не критично: что прогнозируют экономике Украины из-за войны

Всемирный банк опубликовал прогноз для экономики Европы, связанный с войной в Украине. Согласно ему, наше государство может потерять около 45% ВВП по итогам 2022 года.

Такой прогноз катастрофичен для любой экономики. Но следует ли его воспринимать как приговор в нынешних реалиях?

Катастрофа для экономики

То, что Украине прогнозируют падение экономики на 45%, связано с количеством территорий, пострадавших в результате полномасштабной российской агрессии.

Фактически 10 областей и Киев остановили свою деятельность из-за войны или значительно минимизировали ее. Остальные 14 областей почти не прекращали предпринимательскую активность, поскольку на их территории не вели активных боев.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркивает, что Украина уже потеряла большое количество предприятий. Поэтому падение ВВП на 35-50% вполне реально.

– Так исторически сложилось, что на Востоке Украины сосредоточен наибольший промышленный потенциал. Это такие города как Харьков и Мариуполь. Около 30% украинской металлургии. Следует понимать, что их уже нет. Кроме этого, в этом году мы посеемся только на 70% площадей по сравнению с прошлым годом, – объясняет экономист.

Вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталья Шаповал говорит, что прогнозы Всемирного банка могут сбыться, и также рассчитывает на падение ВВП Украины на 40-50%.

В то же время, она объясняет, что сейчас этот показатель не критический. Экономика Украины уверенно встала на военные рельсы, поэтому важен не столько показатель ВВП, сколько мощный экономический тыл.

Украина выдержала первый “удар”, и с течением времени экономическое положение будет только улучшаться.

— Если бы украинцы были рядовыми гражданами, когда Россия напала, то все бы впали в депрессию, было бы падение не 45% (ВВП, — Ред.), а 110%… Бизнес, граждане и правительство адаптируются и предпринимают действия на опережение. Например, то, что бизнес релоцируют, впоследствии принесет плюс экономике, просто в другой области, — объясняет Шаповал.

Единственное, в чем уверяют во Всемирном банке: чем дольше продлится полномасштабная фаза войны, тем хуже станет экономическая ситуация не только для Украины, но и для всего мира.

Экономика всей Европы может показать минус 4% по итогам года.

Нынешние прогнозы, в том числе и Всемирного банка, по мнению Пендзина, включают в себя более положительный сценарий: война закончится в этом году, а зона боевых действий значительно не расширится.

Но пока продолжаются боевые действия, блокирована работа многих наших портов, из-за чего экономика довольно многое теряет.

– Блокировка портов Черного моря ограничивает вывоз уже собранной аграрной продукции. В прошлом году Украина собрала 72 млн тонн зерновых, а вывезла где-то 24 млн тонн до войны. По меньшей мере столько же находится на припортовых элеваторах в Николаеве, Одессе. Это также даст минус украинскому ВВП, — оценивает ситуацию член Экономического дискуссионного клуба.

Не исключено, что после освобождения территорий мы увидим много проблем в украинских портах.

По мнению Шаповал, потеря портов для украинской экономики – большая проблема. Но это не значит, что мы не сможем найти другие возможности для экспорта товаров.

К примеру, договориться о временном использовании порта в Польше до восстановления украинских мощностей.

Искать путь для возобновления экспорта нужно не только из-за потерь украинской экономики, но и потому, что наше государство было одним из крупнейших поставщиков зерновых в мире.

В ООН прогнозируют, что из-за войны войны в Украине около 1/5 государств мира может постигнуть голод, масштаба которого не видели десятилетиями. Пострадать могут такие страны как Египет, Ливан, Алжир, Йемен, Тунис.

Угроза дефолта

Даже несмотря на то, что наверняка спрогнозировать падение ВВП Украины в этом году нельзя, в НБУ уверяют, что он упадет не менее чем на треть, что станет самым большим показателем за всю современную историю Украины.

Его можно сравнить только с 90-ми годами, когда также происходило значительное падение экономики. Но даже оно произошло не за один год, а самый большой удар пришелся на 1994 год, когда ВВП Украины потерял 22,9%.

Тогда удалось избежать дефолта. И сегодня даже при сверхтяжелой экономической ситуации Украина намерена выплачивать свои долги.

– Мне кажется, дефолта не будет. Украинские дипломаты, Минфин, президент очень хорошо работают, принимают правильные решения, чтобы репутация Украины на мировой арене только росла. Их действия подтверждают мою гипотезу, ведь Минфин в определенный период даже выкупал долг Украины, — говорит Шаповал.

В то же время у нас будет мощная финансовая поддержка коллективного Запада, которой не было в 90-х годах.

Вернее, она уже есть. Сегодня Украина получает от международных партнеров около $4 млрд, чего в нынешних реалиях должно быть достаточно для функционирования экономики.

— Уверена, что поддержка должна быть большей, но и процесс сейчас несколько специфичен. Страны смотрят (на ситуацию в Украине, – Ред.) – возможно, они выиграют и им эта помощь уже не понадобится, а мы выделим и нужно будет (долг, – Ред.) реструктурировать. Поэтому правительства такими “каплями” нам помогают… Даже формат “капельницы” нормальный, ведь у Украины нет возможности тратить большое количество средств, — рассуждает вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики.

Но не все государства напрямую поддерживают украинский бюджет. К примеру, анонсированная США военная и гуманитарная помощь в $13,6 млрд для стран, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, не пойдет в бюджет нашего государства.

В интервью Toronto Centre глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что финансовая поддержка Украины превысила $20 млрд. Но только часть из них уже получила Украина.

Режим финансовой “капельницы” связан и с тем, что даже наши прогнозы по дефициту бюджета отличаются от месяца к месяцу.

Если в марте дефицит бюджета Украины составил $2,7 млрд, то на апрель-май прогнозируют $5-7 млрд в месяц. А это больше, чем дефицит госбюджета, запланированный на весь 2022 год еще до начала полномасштабной агрессии РФ.

Следует ожидать и значительной инфляции. Всемирный банк прогнозирует увеличение стоимости товаров и услуг в Украине на 15% в 2022 году и 19% в 2023 году.

Эти цифры также ориентировочные, но совпадают с другими прогнозами.

По информации НБУ, в марте этого года показатель годовой инфляции вырос до 13,7%. Причинами стали:

расторжение цепей снабжения;

увеличение издержек бизнеса;

неравномерный спрос на товары;

физическое уничтожение предприятий в результате российской агрессии.

В настоящее время в Нацбанке не исключают инфляции более 20% по результатам 2022 года. Но она будет контролируемой благодаря мерам, которые осуществляют правительство и НБУ.

Поддержка Украины

Всемирный банк не просто так публиковал прогноз Украины и многих других стран после начала полномасштабного вторжения России. В своем прогнозе он, в частности, призывает не медлить с помощью нашей стране.

Конечно, она уже поступает, но нам не мешало бы, если бы она была больше.

Однако война — чрезвычайно нестабильная ситуация для любой страны, даже если учесть, что ныне инициатива на стороне Украины.

Дефицит бюджета сегодня составляет около $5-7 млрд, и нужно позаботиться о том, чтобы часть этой суммы мы получали от международных партнеров.

– Ежемесячно нужно где-то $2,5 млрд. То есть, эта кредитная сумма нужна, чтобы продолжать в нынешнем режиме воевать с РФ, — говорит Пендзин.

В свою очередь, Шаповал подчеркивает, что для функционирования экономики в нынешних реалиях нужно обеспечить:

способность военной отрасли вести военные действия;

достаточно средств для работы бюджетной сферы. Чтобы работало правительство, шли социальные выплаты, пенсии;

функционирование бизнеса, создание рабочих мест.

Удар по России

Нельзя не обратить внимание и на российскую экономику, которая даже несмотря на столь значительное падение в процентном выражении (11% ВВП), будет страдать больше Украины.

Арест российских активов, политическая и экономическая изоляция, которая растет с каждым днем, будут только усиливать давление на российскую экономику.

По прогнозу Шаповал, следует ожидать, что ВВП России упадет на 15-30% по итогам года.

Все будет зависеть от того, как будут усиливаться ограничения и санкции в ближайшее время.

– Уже на самосанкциях покупка российской нефти упала на 30%. А нефть – это и есть экономика РФ. Очень большая корреляция между тем, на сколько падают продажи (нефти, – Ред.) и российской экономики, – объясняет свой прогноз эксперт КШЭ.

Не нужно выстраивать иллюзии – украинской экономике в ближайшее время будет очень тяжело, даже несмотря на то, что мы потенциально пережили худший период.

Однако ко всем прогнозам нужно относиться трезво. Они строятся в крайне нестабильной ситуации.

Только после завершения острой фазы войны можно будет наверняка сказать, какие убытки понесла Украина.