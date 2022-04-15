ВВП впаде на третину, але це не критично: що прогнозують економіці України через війну

Світовий банк опублікував прогноз для економіки Європи, пов’язаний із війною в Україні. Згідно з ним, наша держава може втратити близько 45% ВВП за підсумками 2022 року.

Такий прогноз є катастрофічним для будь-якої економіки. Та чи варто його сприймати як вирок у нинішніх реаліях?

Катастрофа для економіки

Те, що Україні прогнозують падіння економіки на 45%, пов’язане з кількістю територій, які постраждали внаслідок повномасштабної російської агресії.

Фактично, 10 областей та Київ зупинили свою діяльність через війну або значно мінімізували її. Інші ж 14 областей майже не припиняли підприємницьку активність, оскільки на їхній території не вели активних боїв.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин підкреслює, що Україна вже втратила чималу кількість підприємств. Тому падіння ВВП на 35-50% є цілком реальним.

– Так історично склалося, що на Сході України зосереджено найбільший промисловий потенціал. Це такі міста як Харків і Маріуполь. Близько 30% української металургії. Потрібно розуміти, що їх вже немає. Окрім того, цього року ми посіємося лише на 70% площ у порівнянні з минулим роком, – пояснює економіст.

Віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал каже, що прогнози Світового банку можуть справдитися, і також розраховує на падіння ВВП України на 40-50%.

Водночас, вона пояснює, що нині цей показник не критичний. Економіка України впевнено стала на військові рейки, тому важливим є не так показник ВВП, як потужний економічний тил.

Україна витримала перший “удар”, і з плином часу економічне становище лише покращуватиметься.

– Якби українці були пересічними громадянами, то коли Росія напала, всі б впали в депресію, було б падіння не 45% (ВВП, – Ред.), а 110%… Бізнес, громадяни і уряд адаптуються та здійснюють дії на випередження. Наприклад, те, що бізнес релокують, згодом принесе плюс економіці, просто в іншій області, – пояснює Шаповал.

Єдине, в чому запевняють у Світовому банку: чим довше триватиме повномасштабна фаза війни, тим гіршою ставатиме економічна ситуація не лише для України, але й для всього світу.

Економіка всієї Європи може показати мінус 4% за результатами року.

Нинішні ж прогнози, зокрема й Світового банку, на думку Пендзина, включають в себе більш позитивний сценарій: війна закінчиться цього року, а зона бойових дій значно не розшириться.

Але поки тривають бойові дії, блокована робота багатьох наших портів, через що економіка досить багато втрачає.

– Блокування портів Чорного моря обмежує вивіз вже зібраної аграрної продукції. Минулого року Україна зібрала 72 млн тонн зернових, а вивезла десь 24 млн тонн до війни. Щонайменше стільки ж міститься на припортових елеваторах у Миколаєві, Одесі. Це також дасть мінус до українського ВВП, – оцінює ситуацію член Економічного дискусійного клубу.

Не виключено, що після звільнення територій ми побачимо чимало проблем в українських портах.

На думку Шаповал, втрата портів для української економіки – велика проблема. Але це не означає, що ми не зможемо знайти інші можливості для експорту товарів.

Наприклад, домовитися про тимчасове використання порту у Польщі до відновлення українських потужностей.

Шукати шлях для відновлення експорту потрібно не лише через втрати української економіки, але й тому, що наша держава була одним із найбільших постачальників зернових у світі.

В ООН прогнозують, що через війну в Україні близько 1/5 держав світу може спіткати голод, масштабу якого не бачили десятиліттями. Постраждати можуть такі країни, як Єгипет, Ліван, Алжир, Ємен, Туніс.

Загроза дефолту

Навіть попри те, що напевне спрогнозувати падіння ВВП України цього року не можна, в НБУ запевняють, що він впаде не менш ніж на третину, що стане найбільшим показником за всю сучасну історію України.

Його можна порівняти хіба що з 90-ми роками, коли також відбувалося значне падіння економіки. Але навіть воно відбулося не за один рік, а найбільший удар припав на 1994 рік, коли ВВП України втратив 22,9%.

Тоді вдалося уникнути дефолту. І сьогодні, навіть за надважкої економічної ситуації, Україна має намір виплачувати свої борги.

– На мою думку, дефолту не буде. Українські дипломати, Мінфін, президент дуже гарно працюють, приймають правильні рішення, щоб репутація України на світовій арені лише зростала. Їхні дії лише підтверджують мою гіпотезу, адже Мінфін у певний період навіть викупав борг України, – каже Шаповал.

Водночас, у нас буде потужна фінансова підтримка колективного Заходу, якої не було у 90-х роках.

Точніше, вона вже є. Нині Україна отримує від міжнародних партнерів близько $4 млрд, чого у нинішніх реаліях має бути достатньо для функціонування економіки.

– Впевнена, що підтримка має бути більшою, але й процес нині дещо специфічний. Країни дивляться (на ситуацію в Україні, – Ред.) – можливо, вони виграють і їм ця допомога вже не знадобиться, а ми виділимо і потрібно буде (борг, – Ред.) переструктуровувати. Тому уряди такими “краплями” нам допомагають… Навіть формат “крапельниці” нормальний, адже в України немає спроможності витрачати велику кількість коштів, – розмірковує віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки.

Нині не можна описати єдиної схеми допомоги Україні. До неї долучаються не лише такі структури, як МВФ, але й уряди окремих країн.

Але не всі держави, напряму підтримують український бюджет. Наприклад, анонсована США військова та гуманітарна допомога у $13,6 млрд для країн, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, не піде до бюджету нашої держави.

В інтерв’ю Toronto Centre голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що фінансова підтримка України перевищила $20 млрд. Але лише частину з них вже отримала Україна.

Режим фінансової “крапельниці” пов’язаний і з тим, що навіть наші прогнози по дефіциту бюджету різняться від місяця до місяця.

Якщо у марті дефіцит бюджету України становив $2,7 млрд, то на квітень-травень прогнозують $5-7 млрд щомісяця. А це більше, ніж дефіцит держбюджету, що був запланований на весь 2022 рік ще до початку повномасштабної агресії РФ.

Варто очікувати й значної інфляції. Світовий банк прогнозує зростання вартості товарів і послуг в Україні на 15% у 2022 році та 19% у 2023 році.

Ці цифри також є орієнтовними, але збігаються з іншими прогнозами.

За інформацією НБУ, у березні цього року показник річної інфляції зріс до 13,7%. Причинами для цього стали:

розірвання ланцюгів постачання;

збільшення витрат бізнесу;

нерівномірний попит на товари;

фізичне знищення підприємств внаслідок російської агресії.

А нині в Нацбанку не виключають інфляції понад 20% за результатами 2022 року. Але вона буде контрольованою завдяки заходам, які здійснюють уряд та НБУ.

Підтримка України

Світовий банк не просто так публікував прогноз для України та багатьох інших країн після початку повномасштабного вторгнення Росії. У своєму прогнозі він, зокрема, закликає не зволікати з допомогою нашій країні.

Звичайно, вона вже надходить, але нам не завадило б, якби вона була більшою.

Проте війна – надзвичайно нестабільна ситуація для будь-якої країни, навіть якщо врахувати, що нині ініціатива на боці України.

Дефіцит бюджету сьогодні становить близько $5-7 млрд, і потрібно подбати, щоб частину цієї суми ми отримували від міжнародних партнерів.

– Щомісяця потрібно десь $2,5 млрд. Тобто ця кредитна сума потрібна, щоб продовжувати в нинішньому режимі воювати з РФ, – каже Пендзин.

Зі свого боку Шаповал підкреслює, що для функціонування економіки у нинішніх реаліях потрібно забезпечити:

спроможність військової галузі вести воєнні дії;

достатньо коштів для роботи бюджетної сфери. Щоб працював уряд, йшли соціальні виплати, пенсії;

функціонування бізнесу, створення робочих місць.

Удар по Росії

Не можна не звернути увагу й на російську економіку, яка навіть попри не таке значне падіння у відсотковому вираженні (11% ВВП), страждатиме більше за Україну.

Арешт російських активів, політична та економічна ізоляція, яка зростає з кожним днем, лише посилюватимуть тиск на російську економіку.

За прогнозом Шаповал, варто очікувати, що ВВП Росії впаде на 15-30% за результатами року.

Все залежатиме від того, як посилюватимуться обмеження та санкції найближчим часом.

– Вже на самосанкціях купівля російської нафти впала на 30%. А нафта – це і є економіка РФ. Дуже велика кореляція між тим, на скільки падають продажі (нафти, – Ред.) та російської економіки, – пояснює свій прогноз експертка КШЕ.

Не потрібно вибудовувати ілюзії – українській економіці найближчим часом буде дуже важко, навіть попри те, що ми потенційно пережили найгірший період.

Проте до всіх прогнозів потрібно ставитися тверезо. Вони будуються під час вкрай нестабільної ситуації.

Лише після завершення гострої фази війни можна буде напевне сказати, яких збитків зазнала Україна.