Ермак предложил заблокировать санкциями Газпромбанк, через который платят за газ в рублях

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил западным союзникам ввести санкции против Газпромбанка, через который Россия принимает оплату за газ в рублях.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Глава ОП напомнил, что по данным Bloomberg, десять европейских покупателей энергоресурсов уже открыли спецсчета в Газпромбанке. При этом в издании также сообщили, что четыре из них уже якобы произвели оплату в рублях.

– В санкционном плане Макфола-Ермака мы предлагаем нашим союзникам ввести ограничения против Газпромбанка. Нужно обескровить российскую финансовую систему, не говоря уже об отказе от оплаты энергоресурсов в рублях. Поэтому необходимо включить Газпромбанк в санкционный пакет. Сегодня это важный вопрос для ускорения победы над Россией, – отметил Ермак.