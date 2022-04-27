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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Ермак предложил заблокировать санкциями Газпромбанк, через который платят за газ в рублях

Анастасия Гевко редактор ленты
Санкції проти РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил западным союзникам ввести санкции против Газпромбанка, через который Россия принимает оплату за газ в рублях.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Глава ОП напомнил, что по данным Bloomberg, десять европейских покупателей энергоресурсов уже открыли спецсчета в Газпромбанке. При этом в издании также сообщили, что четыре из них уже якобы произвели оплату в рублях.

– В санкционном плане Макфола-Ермака мы предлагаем нашим союзникам ввести ограничения против Газпромбанка. Нужно обескровить российскую финансовую систему, не говоря уже об отказе от оплаты энергоресурсов в рублях. Поэтому необходимо включить Газпромбанк в санкционный пакет. Сегодня это важный вопрос для ускорения победы над Россией, – отметил Ермак.

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