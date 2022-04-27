Єрмак запропонував заблокувати санкціями Газпромбанк, через який платять за газ у рублях

Глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував західним союзникам ввести санкції проти Газпромбанку, через який Росія приймає оплату за газ у рублях.

Про це він написав у себе в Telegram.

Глава ОП нагадав, що за даними Bloomberg, десять європейських покупців енергоресурсів уже відкрили спецрахунки в Газпромбанку. При цьому у виданні також повідомили, що чотири з них уже нібито здійснили оплату в рублях.

– У санкційному плані Макфола-Єрмака ми пропонуємо нашим союзникам запровадити обмеження проти Газпромбанку. Потрібно знекровити російську фінансову систему, не кажучи вже про відмову від оплати енергоресурсів у рублях. Тому необхідно включити Газпромбанк у пакет санкцій. Сьогодні це важливе питання для прискорення перемоги над Росією, – наголосив Єрмак.