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Факты / Мир

Прямая атака на Польшу: Моравецкий о прекращении поставок газа из РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Матеуш Моравецький

Решение России приостановить поставки газа является прямой атакой на Польшу со стороны РФ. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Сейме.

Он заверил, что поставки газа будут увеличены за счет других трубопроводов, поэтому Польше не понадобится российский газ.

– Это прямая атака на Польшу, но мы к этому моменту готовились. Мы не поддадимся этому шантажу. Хочу заверить своих сограждан, что действия Путина не повлияют на ситуацию в Польше. Россия не только совершила смертоносное нападение на Украину, но и нанесла удар по энергетической и продовольственной безопасности, — отметил он.

Матеуш Моравецкий объяснил, что польский терминал в Свиноуйсьце расширит свое производство с 6 млрд куб. м сжиженного природного газа до 7-8 млрд куб. м.

Кроме того, новый Балтийский газопровод, строящийся в Норвегии, будет завершен через три месяца. Ожидается, что через него в Польшу будет перекачиваться 10 млрд куб. м сжиженного природного газа. А новый трансграничный трубопровод, строящийся со Словакией, позволит перекачивать более 5 млрд куб. м сжиженного природного газа.

Вечером 26 апреля стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу по контракту с Ямалом. Польская компания PGNiG получила письмо от компании Газпром из РФ, в котором сообщается о полном прекращении поставок по ямальскому контракту.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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