Правительство расширило кредитную программу под 0% для сферы перевозок — Шмыгаль

Правительство расширило программу Доступные кредиты 5-7-9%. Теперь ею могут воспользоваться и предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины 29 апреля.

— Запуск программ кредитования под 0% помог многим бизнесам перезапустить свою работу. Кроме того, государственная программа финансового лизинга теперь будет иметь такие же условия, как и 5-7-9. То есть максимально доступный лизинг. Все это нужно, чтобы люди и бизнес продолжали работать, — отметил Денис Шмыгаль.

Ранее правительство расширило программу на предприятия аграрного сектора. По словам премьера, аграрии получили кредитов уже на сумму около 15 млрд грн.