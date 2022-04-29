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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Правительство расширило кредитную программу под 0% для сферы перевозок — Шмыгаль

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Правительство расширило кредитную программу под 0% для сферы перевозок — Шмыгаль

Правительство расширило программу Доступные кредиты 5-7-9%. Теперь ею могут воспользоваться и предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины 29 апреля.

— Запуск программ кредитования под 0% помог многим бизнесам перезапустить свою работу. Кроме того, государственная программа финансового лизинга теперь будет иметь такие же условия, как и 5-7-9. То есть максимально доступный лизинг. Все это нужно, чтобы люди и бизнес продолжали работать, — отметил Денис Шмыгаль.

Ранее правительство расширило программу на предприятия аграрного сектора. По словам премьера, аграрии получили кредитов уже на сумму около 15 млрд грн.

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Фото: УНИАН

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