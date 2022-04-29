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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Уряд розширив кредитну програму під 0% для сфери перевезень – Шмигаль

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Уряд розширив кредитну програму під 0% для сфери перевезень – Шмигаль

Уряд розширив програму Доступні кредити 5-7-9%. Тепер нею можуть скористатись і підприємства у сфері пасажирських та вантажних перевезень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України 29 квітня.

– Запуск програм кредитування під 0% допоміг багатьом бізнесам перезапустити свою роботу. Крім того, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і 5-7-9. Тобто максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати, — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше уряд розширив програму на підприємства аграрного сектора. За словами прем’єр-міністра, аграрії отримали кредитів уже на суму близько 15 млрд грн.

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Фото: УНІАН

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