Юридические лица смогут зарегистрировать поврежденное имущество в приложении Дія — Шмыгаль

В мобильном приложении Дія уже более 100 тыс. заявлений поступило от граждан Украины о возмещении имущества, разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

Вскоре юридические лица также смогут подать заявления в приложении Дія, чтобы в дальнейшем правительство имело возможность сформировать полный реестр о поврежденной и уничтоженной собственности.

— Уже в ближайшее время юридические лица также смогут подавать заявки в приложении Дія, чтобы правительство начало формировать подробный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время заседания украинского правительства он заявил, что Кабинет министров утвердил документ, определяющий, каким семьям среди переселенцев будут в первую очередь предоставлять жилье. Среди них:

многодетные семьи;

беременные женщины;

семьи с детьми;

люди, потерявшие трудоспособность;

пенсионеры.

По словам премьер-министра, государство намерено выкупать жилье для временного проживания таких семей и ремонтировать объекты жилого фонда, в которых в дальнейшем планируют расселять людей.