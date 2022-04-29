Юридические лица смогут зарегистрировать поврежденное имущество в приложении Дія — Шмыгаль

В мобильном приложении Дія уже более 100 тыс. заявлений поступило от граждан Украины о возмещении имущества, разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.
Вскоре юридические лица также смогут подать заявления в приложении Дія, чтобы в дальнейшем правительство имело возможность сформировать полный реестр о поврежденной и уничтоженной собственности.
— Уже в ближайшее время юридические лица также смогут подавать заявки в приложении Дія, чтобы правительство начало формировать подробный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.
Во время заседания украинского правительства он заявил, что Кабинет министров утвердил документ, определяющий, каким семьям среди переселенцев будут в первую очередь предоставлять жилье. Среди них:
- многодетные семьи;
- беременные женщины;
- семьи с детьми;
- люди, потерявшие трудоспособность;
- пенсионеры.
По словам премьер-министра, государство намерено выкупать жилье для временного проживания таких семей и ремонтировать объекты жилого фонда, в которых в дальнейшем планируют расселять людей.