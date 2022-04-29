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Факты / Украина / Общество

Юридические лица смогут зарегистрировать поврежденное имущество в приложении Дія — Шмыгаль

Юля Захарченко редактор ленты
Юридические лица смогут зарегистрировать поврежденное имущество в приложении Дія — Шмыгаль

В мобильном приложении Дія уже более 100 тыс. заявлений поступило от граждан Украины о возмещении имущества, разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

Вскоре юридические лица также смогут подать заявления в приложении Дія, чтобы в дальнейшем правительство имело возможность сформировать полный реестр о поврежденной и уничтоженной собственности.

— Уже в ближайшее время юридические лица также смогут подавать заявки в приложении Дія, чтобы правительство начало формировать подробный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время заседания украинского правительства он заявил, что Кабинет министров утвердил документ, определяющий, каким семьям среди переселенцев будут в первую очередь предоставлять жилье. Среди них:

  • многодетные семьи;
  • беременные женщины;
  • семьи с детьми;
  • люди, потерявшие трудоспособность;
  • пенсионеры.

По словам премьер-министра, государство намерено выкупать жилье для временного проживания таких семей и ремонтировать объекты жилого фонда, в которых в дальнейшем планируют расселять людей.

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Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

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