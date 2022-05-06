Европейская комиссия предложила на год отменить торговые барьеры для Украины. Речь идет о пошлинах, в том числе антидемпинговых, и квотах.

Все для того, чтобы поддержать наших производителей, которые оправляются от нашествия рашистов! Кто из наших производителей сможет воспользоваться беспошлинным режимом и когда он заработает — читайте в материале Фактов ICTV.

27 апреля Европейская комиссия предложила отменить все пошлины и квоты для украинских экспортеров. Такими ограничениями Евросоюз защищал своих производителей от конкуренции.

Если решение утвердят, наши компании смогут свободно экспортировать свою продукцию на рынок Евросоюза, это решение станет беспрецедентным, говорит заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

— Оно является большой инвестицией в сохранение потенциала нашей экономики, а также существенным ускорением экономической интеграции Украины в Европейский Союз, — отметил Качка.

Сейчас рынок Евросоюза является главным для наших экспортеров. Из-за блокирования украинских портов россиянами, экспортировать в другие части мира, в частности в Азию и Африку, приходится тоже через территорию ЕС, используя европейские порты.

Но такая логистика очень дорогая, и из-за этого дорожает себестоимость продукции, поэтому этот экспорт становится невыгодным, объясняет директор информационно-аналитического центра GMK Center Станислав Зинкевич.

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— Логистика подорожала вдвое, и это делает нашу продукцию неконкурентной. Именно поэтому европейский рынок, который рядом, для нас является самым важным, — говорит Зинченко.

Поэтому чем больше будет покупать у нас Евросоюз, тем выгоднее нашим производителям, отмечает аналитик.

В ЕС лучше всего продается наша металлургическая и аграрная продукция. Это более половины нашего экспорта.

В то же время много продукции, особенно с большой добавленной стоимостью, облагается пошлинами, несмотря на то, что еще с 2016-го между Украиной и Евросоюзом действует соглашение о зоне свободной торговли. ЕС устанавливает беспошлинные квоты на нашу продукцию.

Все для того, чтобы защитить своего производителя, объясняет директор брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Назар Бобицкий.

— Тарифные квоты ЕС вводил на так называемые чувствительные товары. То есть те товары, где Украина всегда была конкурентна по цене, качеству, и где Европейское аграрное лобби чрезвычайно давило на Еврокомиссию, чтобы защититься от нашего экспорта, — отметил Бобицкий.

Есть продукция, на которую квоты просто мизерные. А потенциал экспорта огромен. Это, например, курятина, томатная паста, соки, крупы и мед.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий говорит, экспортировать сверх квоты иногда совсем не выгодно.

— Обычно вне квоты пошлина могла составлять даже до 100%, то есть вдвое дороже становилась бы продукция. А некоторые квоты исчерпывались уже через несколько дней, — говорит Высоцкий.

Например, без барьеров наши экспортеры меда могут ввозить в Евросоюз лишь 6,5 тыс. т. Все, что больше — облагается пошлиной более чем на 17%.

Директор одной из компаний, которая экспортирует мед, Станислав Паньковский говорит, что воспользоваться квотой удается единицам.

— Квота просто смешная, используется за один-два дня. Кто успел, кто первый отправил, тот воспользовался квотой, — заметил Паньковский.

К продукции металлургического комплекса применяли еще и антидемпинговые пошлины. Например, для украинских труб это — 8%, горячекатаного проката — €60 за тонну.

И хотя сейчас наше производство только восстанавливается и есть много проблем с логистикой, которые препятствуют экспорту, решение Евросоюза об отмене торговых барьеров будет едва ли не самой мощной поддержкой наших производителей, убежден заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

— Это позволит нашим производителям работать более эффективно, и те деньги, которые ранее в виде пошлин уплачивались в бюджеты других стран, теперь будут оставаться в Украине, работать на украинскую экономику и восстанавливать или создавать новые рабочие места, — говорит Кисилевский.

Предложение Еврокомиссии должен еще поддержать Совет ЕС и Европарламент. Но заместитель министра экономики Украины Тарас Качка ожидает, что беспошлинный режим заработает уже к концу этого месяца.

— Думаю, что поддержка в Совете ЕС будет, в Европарламенте она будет однозначно, потому что мы видим, какова политическая поддержка Украины в Европейском Союзе, — прогнозирует Качка.

В то же время Евросоюз оставляет за собой право отменить беспошлинный режим. Если европейские производители коллективно докажут, что волна экспорта из Украины той или иной продукции является настолько большой, что наносит ущерб их позициям на рынке ЕС.

А также в случае введения Киевом новых пошлин и ограничений на импорт товаров из Европейского Союза.