Криптовалюта Terra (Luna) может исчезнуть — курс подешевел до $1,55

Алгоритмический стейблкоин экосистемы Terra – TerraUSD (UST) 11 мая снова потерял привязку к доллару США. По данным CoinGecko, используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%.

6 мая цена Luna превышала $80, на данный момент актив составляет $2,57.

Luna не удержалась в топ-30 самых крупных криптовалют по капитализации. Сейчас она откатилась на 31 строчку.

По данным крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT, по состоянию на 11 мая Luna подешевела до $1,55 за монету и продолжает терять ценность. Это более чем на 95% меньше суток накануне, когда актив торговался на уровне $30, а в начале апреля его можно было купить за $115.

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10 мая Binance временно приостановила вывод токенов Luna и UST в сети Terra (Luna) из-за большого объема незавершенных трансакций по снятию средств.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала принять закон о регулировании стейблкоинов до конца 2022 года. На слушаниях Банковского комитета Сената она упомянула инцидент с алгоритмическим стейблкоином TerraUSD (UST), потерявшим привязку к доллару.

На фоне обвала криптовалютного рынка UST потерял привязку к доллару США. В ночь на 10 мая цена актива опустилась ниже $0,62.

Источник: CoinGecko, WhiteBIT