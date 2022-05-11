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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Криптовалюта Terra (Luna) може зникнути – курс подешевшав до $1,55

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Terra Luna

Алгоритмічний стейблкоін екосистеми Terra – TerraUSD (UST) 11 травня знову втратив прив’язку до долара США. За даними CoinGecko, криптовалюта Luna, що використовується для його випуску, обвалилася на 76,4%.

6 травня ціна Luna перевищувала $80, нині актив становить $2.57.

Luna не втрималася у топ-30 найбільших криптовалют із капіталізації. Нині вона відкотилася на 31 рядок.

За даними найбільшої криптобіржі Європи WhiteBIT, станом на 11 травня Luna подешевшала до $1,55 за монету і продовжує втрачати цінність. Це більш ніж на 95% менше, ніж добу напередодні, коли актив торгувався на рівні $30, а на початку квітня його можна було купити за $115.

Зараз дивляться

10 травня Binance тимчасово призупинила виведення токенів Luna та UST у мережі Terra (Luna) через великий обсяг незавершених трансакцій щодо зняття коштів.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен закликала ухвалити закон про регулювання стейблкоїнів до кінця 2022 року. На слуханнях Банківського комітету Сенату вона згадала інцидент із алгоритмічним стейблкоіном TerraUSD (UST), який втратив прив’язку до долара.

На тлі обвалу криптовалютного ринку UST втратив прив’язку до долара США. У ніч на 10 травня ціна активу опустилася нижче за $0,62.

Джерело: CoinGecko, WhiteBIT

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Фото: Depositphotos

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