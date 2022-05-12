Сбой в работе Приват24: клиенты не могут войти в приложение

В приложении Приват24 произошел сбой. Клиенты Приватбанка 12 мая жалуются, что не могут авторизоваться.

В пресс-службе финучреждения заявили, что работают над устранением проблемы.

— Друзья! К сожалению, сейчас наблюдаем затруднения при входе в Приват24! Не беспокойтесь – наши специалисты уже решают вопросы. Берем и чиним! – говорится в сообщении.

Когда сервис снова заработает, в Приватбанке не уточняют.

В последний раз проблемы с доступом к сервисам Приватбанка наблюдались 23 апреля.

Тогда временные задержки в работе Приват24, сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы объяснили технической паузой, которая необходима для скорейшего возобновления стабильной работы.