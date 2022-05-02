Один из крупнейших банков Украины ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили интеграцию в приложении Приват24.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, отметив, что новая функция, в частности, пригодится для IТ-специалистов и фрилансеров.

Согласно задумке, интеграция в Приват24 упростит международные платежи для ФЛП (физических лиц-предпринимателей), а также обычных граждан.

Что такое Payoneer

Payoneer – это международная платежная система, с помощью которой можно осуществлять финансовые услуги и денежные переводы.

Компания Payoneer была основана в 2005 году. Ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).

Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard.

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Благодаря новой функции клиенты ПриватБанка и Payoneer смогут быстрее получать средства из Payoneer прямо в Приват24. Это касается как мобильной, так и веб-версии приложения.

Эта услуга может заинтересовать физических лиц и ФЛП, получающих платежи из-за границы.

Можно будет получать оплату с помощью банковского перевода в разных валютах; пополнять карту ПриватБанка в долларах США или евро со счета Payoneer; конвертировать свои средства в гривны, доллары или евро через приложение или веб-версию Приват24.

Как отметили в пресс-службе банка, новая функция предоставит пользователям ряд возможностей:

1. Удобство: можно будет привязать к Приват24 существующий или создать новый аккаунт Payoneer; авторизироваться в сервисе Payoneer с банковского приложения Приват24; просматривать историю дебетовых транзакций через ПриватБанк.

2. Пользователи смогут выводить средства с Payoneer на карточки и счета физических лиц и ФЛП. Зачисление средств будет происходить:

• круглосуточно в режиме онлайн для физлиц;

• с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП.

3. Будет возможность открывать виртуальные/интернет-карты в процессе вывода средств, принимать платежи в валюте, мгновенно получать банковские реквизиты по балансам в долларах и евро для приема платежей за предоставленные услуги.

4. Пользователям обещают выгодный курс конвертации в гривну и отсутствие комиссий в банках-корреспондентах по SWIFT-платежу от Payoneer.

Как вывести средства со счета Payoneer на карту в Приват24

Чтобы иметь возможность выводить средства с Payoneer на банковскую карту в Приват24, следует сделать ряд шагов:

• Для начала необходимо зарегистрироваться на специально разработанном для этого сайте (по ссылке register.payoneer.com), чтобы создать аккаунт в Payoneer.

• Вам предложат указать, вы физическое лицо или ФЛП, фамилию и имя на английском языке, адрес электронной почты, дату рождения.

• Далее нужно будет указать данные относительно адреса проживания, почтового индекса и номера мобильного телефона.

• Следующий шаг – нужно придумать пароль к своему аккаунту в Payoneer; выбрать вопрос, на который следует дать ответ в случае проверки, что человек, пытающийся зайти в аккаунт, это действительно вы (например, какое имя у вашего старшего ребенка, в каком городе вы заканчивали начальную школу и т.д.); дать ответ на этот вопрос; ввести номер карты налогоплательщика (идентификационный код), фамилию и имя на украинском языке.

• На последнем этапе регистрации необходимо выбрать банк (ПриватБанк), указать номер банковской карты, к которой будет привязан аккаунт в Payoneer, IBAN (международный номер банковского счета).

• Можно также авторизоваться или зарегистрироваться в приложении Приват24: в меню Сервисы — Переводы — Payoneer. В таком случае вам предложат выбрать в Приват24 карту для регистрации/авторизации (то есть банковскую карточку, которая будет привязана к Payoneer).

• После регистрации или авторизации необходимо выбрать баланс валюты и банковский счет для отправки средств. В меню Payoneer следует перейти к разделу Withdraw (Вывод) – To Bank Account (На банковский счет). После этого нужно нажать опцию Снять средства.

• Затем нужно выбрать банковскую карточку для получения, указать сумму, которую вы отправляете, и нажать Получить.

Источник: ПриватБанк, Payoneer

Фото: Payoneer