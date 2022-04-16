Большинство банков в пятницу возобновили продажу наличной валюты. Речь идет о ПриватБанке, Альфа-Банке, ТАСкомбанке, ОТП-Банке, Райффайзен Банке.

Нацбанк, кстати, дал разрешение на продажу валюты накануне, установив ее курс на максимально разрешенном НБУ уровне — официальный плюс 10%, что составляет 32,17-32,18 грн/$1.

Но были и исключения, государственный Укргазбанк декларирует продажу по 31 грн/$1, а Ощадбанк пока по-прежнему валюту не продает.

Относительно покупки валюты, то курс у трех госбанков установлен на минимально возможном уровне – официальном курсе НБУ 29,2549 грн/$1, и лишь Укргазбанк предлагает 29,5 грн/$1.

А вот коммерческие банки предлагают более выгодные котировки: Райффайзен – 31,45 грн/$1, Альфа Банк и ТАСкомбанк – 31,5 грн/$1.

Согласно данным ресурсов Минфин и Finance.ua, легализация продажи наличной валюты привела к снижению ее курса на “черном” рынке на 0,2-0,3 грн – до 32,2-32,6 грн/$1.

Официальный курс валют от НБУ: