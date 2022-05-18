Вважаю абсолютно обґрунтованим: Гетманцев про можливе збільшення військового збору

Травень, 18 в 18:47

Для українців можуть збільшити військовий збір з 1,5 до 3% на час війни з російськими загарбниками. Відповідні зміни передбачаються у законопроєкті №7311, який уже зареєстрували у Раді.

Його ініціатором виступає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В ефірі телемарафону Єдині новини нардеп прокоментував цю ініціативу.

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— Я вважаю, що це абсолютно обґрунтовано. Це не істотне підвищення податку, це податок, який сплачує кожен громадянин. Це не податок на прибуток, чи інші податки, які сплачує бізнес. Розмір податку 1,5% та його обсяг є виправданими у сьогоднішніх реаліях, – сказав Гетманцев.

За проєктом закону, від сплати військового збору на період війни звільняють правоохоронців, військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗР України, ДПСУ, МВС тощо.

Нагадаємо, законопроєкт №7311 зареєстрували у Раді 27 квітня. Окрім збільшення розміру військового збору, він передбачає повернення скасованих митних платежів, зокрема за ввезення автомобілів з-за кордону.

Фото: Данило Гетманцев