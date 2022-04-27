Рада может повысить военный сбор вдвое и вернуть пошлины на ввезенные авто

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7311, который предусматривает увеличение размера военного сбора с 1,5% до 3% и возвращение отмененных таможенных платежей, в том числе за ввоз автомобилей из-за границы.

Также авторы документа предлагают:

установить возможность и порядок оформления возмещения сумм налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа;

урегулировать вопрос о проведении налоговых проверок на период действия военного положения;

возобновить соблюдение сроков подачи отчетности;

урегулировать вопрос учета возвратной финансовой помощи для плательщиков единого налога третьей группы.

В части таможенных платежей предлагают возобновить налогообложение, отмененное на период действия военного положения для товаров, которые ввозятся плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.

Кроме того, налогообложение снова хотят вернуть для транспортных средств, которые ввозят из-за границы, и предприятий, которые не платят ввозную пошлину.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял проблемы нулевой растаможки, которая была введена еще в начале апреля.

По его словам, из-за этого на границе Украины образовались огромные пробки, что мешает поставкам гуманитарного груза из других стран, которые также должны стоять в очереди за теми, кто решил растаможить транспорт.