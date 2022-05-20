Украинцы за границей смогут снимать вдвое меньше наличных гривен, чем раньше – НБУ

Май, 20 в 19:11

Национальный банк Украины решил на время уменьшить ежемесячный лимит на снятие гривен за рубежом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте банка в пятницу, 20 мая.

– Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор). Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины, – пояснили в банке.

При этом сообщается, что украинцы и дальше смогут снимать наличные с валютных счетов за границей, предел для таких операций не изменился – эквивалент 100 тыс. грн.

– Изменения также не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг – большинство из них можно и дальше осуществлять без ограничений. Следовательно, несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за границей, граждане и дальше будут иметь возможность удовлетворять все свои насущные потребности, – сказано в сообщении.