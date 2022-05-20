Май, 20 в 18:14

Оснований для повышения курса доллара в Украине сейчас нет. А нынешнее подорожание американской валюты в небанковских обменниках спровоцировано действиями спекулянтов.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя прогнозы, что курс доллара может достичь даже отметки в 40 грн.

Фурса напомнил о недавнем интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, в котором прозвучала фраза о возможном отказе в будущем от фиксированного валютного курса.

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Эксперт объяснил, что эта фраза была недостаточно четко интерпретирована в медиа, а впоследствии ее подхватили спекулянты.

– Не нужно готовить людей к курсу 40 грн/доллар… Почему сейчас вдруг произошло это сползание гривны? Сейчас нет никакой экономической причины, какого-нибудь нового фактора. Произошла плохая коммуникация. Потому что было интервью главы Национального банка. В интервью прозвучала фраза, что НБУ в будущем может рассмотреть отказ от фиксированного валютного курса. Как это было подано в прессе и начало распространяться: НБУ готовится перейти к свободному курсообразованию. Хотя сейчас НБУ об этом даже не думает. Но этот тезис подхватили спекулянты и начали разгонять динамику курса, и он перешел с 33 грн до 37 грн буквально за несколько дней… Поэтому каких-то предпосылок для падения нет, есть спекулятивное давление, — отметил Фурса.

В то же время он подчеркнул, что такие “качели” курса достаточно опасны в условиях полномасштабной войны, когда ситуация в стране нестабильна, а люди напуганы.

Фурса выразил мнение, что сейчас курс доллара может даже вернуться “к более привычным для нас цифрам”.

Эксперт добавил, что у Национального банка Украины есть инструментарий для влияния на курс. В частности, НБУ продает часть резервов на валютном рынке для поддержки более или менее стабильного курса.

Стоит отметить, что Нацбанк в пятницу, 20 мая, отменил некоторые ограничения курса продажи валюты. Речь идет об отмене ограничения на установку курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Кроме того, отменяется ограничение на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми карточками за рубежом.