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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українці за кордоном зможуть знімати вдвічі менше готівкових гривень, ніж раніше – НБУ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Українці за кордоном зможуть знімати вдвічі менше готівкових гривень, ніж раніше – НБУ
Фото: Pixabay

Національний банк України вирішив на якийсь час зменшити щомісячний ліміт на зняття гривень за кордоном. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті банку у п’ятницю, 20 травня.

– Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Це дозволить знизити ризики непродуктивного відтоку капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже – захистити міжнародні резерви України, – пояснили у банку.

Водночас повідомляється, що українці й надалі зможуть знімати готівку з валютних рахунків за кордоном, межа для таких операцій не змінилася – еквівалент 100 тис. грн.

– Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків з метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість із них можна й надалі здійснювати без обмежень. Отже, незважаючи на зменшення ліміту на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном, громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти усі свої нагальні потреби, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: НБУ
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