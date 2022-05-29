Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Буде три етапи: Шмигаль про те, як відновлюватимуть Україну

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Буде три етапи: Шмигаль про те, як відновлюватимуть Україну
Фото: Урядовий портал

Відновлення України після війни передбачає три етапи. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перший з них передбачає миттєву відбудову там, де це вже зараз можливо зробити. Це стосується незруйнованих будинків, де можна відремонутвати дахи, поставити вікна. На це з бюджету виділено 1,5 млрд грн.

Другий етап відбудеться негайно після завершення бойових дій. Йдеться про електропостачання, водовідведення, зведення понтонних мостів.

Зараз дивляться

Третий етап передбачає велике відновлення країни за параметрами і стандартами ЄС. Денис Шмигаль пояснив, що для другого етапу відновлення України виділятимуться гроші з нашого бюджету. Крім того, очікується фінансова допомога від партнерів та міжнародних фінанслвих гуманітарних благодійних організацій.

Найбільш дороговартісний етап відновлення – третій. Тому на цій стадії Україна також розраховує отримати допомогу від партнерів, міжнародних оранізацій, інвесторів, приватних донорів.

– Але ми переконані, що за вчинені руйнування повинна платити Росія. Це має бути за рахунок заморожених російських активів, які потрібно конфіскувати та передати Україні для спільного з партнерами відновлення нашої держави. Для цього потрібно розробляти міжнародне законодавство, – пояснив Шмигаль.

Однак премєр наголосив, що третій етап відновлення буде можливий тільки після завершення бойових дій і після того, як російські війська вийдуть за межі наших географічних кордонів.

Читайте
На Чернігівщині майже 3500 будівель зруйновані під час відступу ворога - британська розвідка

Джерело: ВВС
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка