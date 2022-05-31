Май, 31 в 15:41

Инфляция – это слово мы постоянно слышим от финансистов, когда речь идет об экономике и доходах украинцев.

Факты ICTV рассказывают, что такое инфляция, и как она влияет на стоимость продуктов.

Определение инфляции

Инфляция – это показатель роста уровня цен на определенный товар или услугу в течение длительного промежутка времени. Отражение уменьшения покупательной способности национальной валюты, в случае Украины – гривны.

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То есть с течением времени нам нужно больше гривен, чтобы покупать те же товары в том же количестве, что и раньше.

Инфляция, о которой сейчас говорят, для украинцев больше всего выражается в увеличении цен в магазинах.

– По предварительным расчетам, в Украине уже есть около 20% инфляции (с начала года. — Ред.). И она может увеличиться до конца года. Инфляция – это рост цен для потребителей, – объясняет член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Практическое значение

Что значит 20% инфляции на практике? Все очень просто – если раньше, чтобы скупиться продуктами в магазине, вам требовалось, например, 1000 грн, то после того как инфляция достигла 20%, чтобы приобрести тот же набор продуктов, вам понадобится 1200 грн.

Но это можно назвать “средней температурой по больнице”. Даже несмотря на значительную инфляцию, отдельные группы товаров могут либо подорожать больше, либо, наоборот, подешеветь.

– Если цены выросли на 20%, грубо говоря, это не значит, что наши потребительские расходы также вырастут на 20%. Они могут возрасти еще больше, или могут стать меньше. Здесь вопрос, как именно рассчитали этот средний рост. Есть продукты, которые подорожали больше других. Не видел последние цифры, но могу сказать, что значительнее выросли в цене бакалея, крупы, макароны, — констатирует аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтер.

Даже несмотря на существенные показатели инфляции, те же яйца в магазинах, наоборот, подешевели.

Фактически инфляция может не отображать точного состояния дел в магазине. Да, во многих категориях товаров в настоящее время действительно можно наблюдать инфляцию в 20%, но всегда будут исключения из правил.

Причины инфляции

Причин инфляции может быть много. Национальный банк Украины выделил четыре основных фактора, из-за которых в настоящее время наблюдается значительная инфляция.

Первый – нарушение производственных процессов и цепочек снабжения. Предприятия на временно оккупированных территориях либо полностью остановили производство, либо не способны поставлять товары в подконтрольные Украине регионы. А блокировка портов и уничтожение дорожной инфраструктуры практически заблокировало экспортные возможности Украины и значительно усложнило логистику внутри государства.

Второй – неравномерное распределение спроса. Из-за большого потока беженцев в отдельных регионах нет возможности удовлетворить спрос на товары, что приводит к необходимости искусственно снижать его посредством повышения цен.

Третий – высокая стоимость энергоносителей в мире. В частности, дорожает топливо, из-за чего растет цена логистики. А это, в свою очередь, отражается на стоимости товаров.

Четвертый – девальвация обменного курса гривны, произошедшая накануне войны. Кроме того, курс наличной гривны на черном рынке продолжает ослабевать, из-за чего некоторые категории товаров растут в цене.

На каком уровне будет инфляция до конца года, наверняка никто ответить не может, но реально она может пересечь показатель в 20%.

А на практике это означает, что и расходы населения возрастут в среднем на 20%.