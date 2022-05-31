Травень, 31 в 15:41

Інфляція – це слово ми постійно чуємо від фінансистів, коли йдеться про економіку та доходи українців.

Факти ICTV розповідають, що таке інфляція, та як вона впливає на вартість товарів.

Визначення інфляції

Інфляція – це показник зростання рівня цін на певний товар або послугу протягом тривалого проміжку часу. Відображення зменшення купівельної спроможності національної валюти, у випадку України – гривні.

Зараз дивляться

Тобто з плином часу нам потрібно більше гривень, щоб купувати ті самі товари у тій самій кількості, що й раніше.

Інфляція, про яку зараз говорять, для українців найбільше виражається у підвищенні цін у магазинах.

– За попередніми розрахунками, в Україні вже є близько 20% інфляції (з початку року. – Ред.). І вона може збільшитися до кінця року. Інфляція – це ріст цін для споживачів, – пояснює член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Практичне значення

Що ж означають 20% інфляції на практиці? Все дуже просто – якщо раніше, щоб скупитися продуктами у магазині, вам було потрібно, наприклад, 1000 грн, то після того як інфляція сягнула 20%, щоб придбати той самий набір продуктів, вам знадобиться 1200 грн.

Але це можна назвати “середньою температурою по лікарні”. Навіть попри значну інфляцію, окремі групи товарів можуть або здорожчати більше, або ж, навпаки, подешевшати.

– Якщо ціни зросли на 20%, грубо кажучи, це не означає, що наші споживчі витрати також виростуть на 20%. Вони можуть зрости більше, або можуть бути меншими. Тут питання, як саме розрахували це середнє зростання. Є продукти, які подорожчали сильніше за інші. Не бачив останні цифри, але можу сказати, що найбільше зросли у ціні бакалія, крупи, макарони, – констатує аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки Роман Нейтер.

Навіть попри значні показники інфляції, ті самі яйця в магазинах, навпаки, подешевшали.

Фактично інфляція може не відображати точного стану справ у магазині. Так, у багатьох категоріях товарів нині справді можна спостерігати інфляцію у 20%, але завжди будуть винятки із правил.

Причини інфляції

Причин інфляції може бути чимало. Національний банк України виокремив чотири основні чинники, через які наразі спостерігається значна інфляція.

Перший – порушення виробничих процесів та ланцюжків постачання. Підприємства на тимчасово окупованих територіях або повністю зупинили виробництво, або не здатні постачати товари на підконтрольні Україні регіони. А блокування портів та знищення дорожньої інфраструктури практично заблокувало експортні можливості України та значно ускладнило логістику всередині держави.

Другий – нерівномірний розподіл попиту. Через великий потік біженців в окремих регіонах немає змоги задовольнити попит на товари, що призводить до необхідності штучно знижувати його за допомогою підвищення цін.

Третій – висока вартість енергоносіїв у світі. Зокрема, дорожчає паливо, через що зростає вартість логістики. А це, зі свого боку, відображається на цінах на товари.

Четвертий – девальвація обмінного курсу гривні, що сталася напередодні війни. Крім того, курс готівкової гривні на чорному ринку невпинно слабшає, через що деякі категорії товарів зростають у ціні.

На якому рівні буде інфляція до кінця року, напевне ніхто відповісти не може, але реально вона може перетнути показник у 20%.

А на практиці це означатиме, що й витрати населення зростуть в середньому на 20%.