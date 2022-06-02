Июнь, 02 в 16:22

Национальный банк Украины поддерживает возвращение к налогообложению импортных товаров. Кроме того, в НБУ выступают за введение дополнительного импортного сбора на позиции некритического импорта.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя НБУ Юрий Гелетий.

– Надо сначала вернуться к налогообложению импорта, и мы надеемся, что эта инициатива будет реализована парламентом. А также ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта, – подчеркнул он.

По словам Гелетия, такие шаги помогут снизить давление на валютный рынок, стимулировать поступления в государственный бюджет Украины. Кроме того, налогообложение на импорт позволит поддержать украинских производителей в условиях полномасштабной войны.

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А заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, в свою очередь, объяснил, что система критического импорта эффективно действовала в первые месяцы после полномасштабного вторжения войск РФ в наше государство. Она позволила ограничить спрос на валюту.

– Но после того, как экономика начала восстанавливаться, приспосабливаться к новым условиям, этот механизм начал ограничивать ее восстановление, поскольку предприятия не могли импортировать необходимую продукцию, комплектующие для своей работы. Именно с этим было связано добавление многих позиций в перечень критического импорта Минэкономики, — заявил он.

Как известно, в первый день полномасштабной войны, 24 февраля, Кабинет министров принял постановление О перечне товаров критического импорта. Это товары, которые критически необходимы Украине для обеспечения жизнедеятельности в условиях военного положения. Национальному банку было поручено обеспечить валютные платежи за операции по импорту таких товаров.

Цель утверждения перечня заключалась в ограничении вывода за границу валюты и укреплении украинской экономики. Впоследствии в список периодически добавлялись новые позиции, он пересматривался.

Как отмечали в апреле в Министерстве экономики Украины, перечень товаров критического импорта планируется менять в пользу украинской промышленности. Кабмин и Минэкономики рассматривали запросы украинских предпринимателей относительно расширения перечня.

В конце мая министр финансов Украины Сергей Марченко анонсировал возвращение налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозных пошлин на импортные товары для наполнения госбюджета.