Червень, 02 в 16:22

Національний банк України підтримує повернення до оподаткування імпортних товарів. Крім того, в НБУ виступають за впровадження додаткового імпортного збору на позиції некритичного імпорту.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник керівника НБУ Юрій Гелетій.

– Потрібно спочатку повернутися до оподаткування імпорту, і ми сподіваємося, що ця ініціатива буде реалізована парламентом. А також запровадити додатковий імпортний збір на некритичні категорії імпорту, – наголосив він

За словами Гелетія, такі кроки допоможуть знизити тиск на валютний ринок, стимулювати надходження до державного бюджету України. Крім того, оподаткування на імпорт дасть змогу підтримати українських виробників в умовах повномасштабної війни.

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А заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, своєю чергою, пояснив, що система критичного імпорту ефективно діяла в перші місяці після повномасштабного вторгнення військ РФ в нашу державу. Вона дала можливість обмежити попит на валюту.

– Але після того, як економіка почала відновлюватися, пристосовуватися до нових умов, цей механізм почав обмежувати її відновлення, оскільки підприємства не могли імпортувати необхідну продукцію, комплектуючі для своєї роботи. Саме з цим було пов’язане додавання багатьох позицій до переліку критичного імпорту з боку Мінекономіки, – заявив він.

Як відомо, в перший день повномасштабної війни, 24 лютого, Кабінет міністрів ухвалив постанову Про перелік товарів критичного імпорту. Це товари, які критично необхідні Україні для забезпечення життєдіяльності в умовах воєнного стану. Національному банку було доручено забезпечити валютні платежі за операції з імпорту таких товарів.

Мета затвердження переліку полягала в обмеженні виведення за кордон валюти та зміцненні української економіки. Згодом у перелік періодично додавалися нові позиції, він переглядався.

Як наголошували в квітні у Міністерстві економіки України, перелік товарів критичного імпорту планують змінювати на користь української промисловості. Кабмін та Мінекономіки розглядали запити українських підприємців щодо розширення переліку.

Наприкінці травня міністр фінансів України Сергій Марченко анонсував повернення податку на додану вартість (ПДВ) та ввізних мит на імпортні товари для наповнення держбюджету.