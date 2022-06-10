Июнь, 10 в 20:09

Правительство представило новую экономическую стратегию Украины на период военного положения, в рамках которой государство будет выплачивать гранты для создания новых микробизнесов.

Об этом на открытии заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, заявки на получение грантов будут подаваться через мобильное приложение Дія в форме бизнес-плана.

– Государство предоставит безвозвратные средства для создания тысяч новых микробизнесов. Заявки будут подаваться через Дію в форме бизнес-плана, рассматриваемого независимыми оценщиками-предпринимателями. Кроме того, под этот бизнес можно будет взять льготный кредит в пределах 5-7-9. Ожидаем, что программа грантов позволит создать десятки тысяч рабочих мест, – сказал Шмыгаль.

Безвозвратные гранты будут направлены на развитие перерабатывающих предприятий — деревообработку, мебельное производство, производство одежды или фурнитуры, строительных материалов, аграрную переработку и т.д. Государство выдаст грант, который можно потратить на приобретение оборудования.

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Как отметил Шмыгаль, гранты будут предоставляться и в агросекторе, в частности, на высадку новых фруктовых и ягодных садов и на частичную компенсацию строительства модульной теплицы размером 2 гектара.