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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Заявку можно будет подать в Дії: государство будет выплачивать гранты на открытие бизнеса

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Заявку можно будет подать в Дії: государство будет выплачивать гранты на открытие бизнеса
Фото: Правительственный портал

Правительство представило новую экономическую стратегию Украины на период военного положения, в рамках которой государство будет выплачивать гранты для создания новых микробизнесов.

Об этом на открытии заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, заявки на получение грантов будут подаваться через мобильное приложение Дія в форме бизнес-плана.

– Государство предоставит безвозвратные средства для создания тысяч новых микробизнесов. Заявки будут подаваться через Дію в форме бизнес-плана, рассматриваемого независимыми оценщиками-предпринимателями. Кроме того, под этот бизнес можно будет взять льготный кредит в пределах 5-7-9. Ожидаем, что программа грантов позволит создать десятки тысяч рабочих мест, – сказал Шмыгаль.

Безвозвратные гранты будут направлены на развитие перерабатывающих предприятий — деревообработку, мебельное производство, производство одежды или фурнитуры, строительных материалов, аграрную переработку и т.д. Государство выдаст грант, который можно потратить на приобретение оборудования.

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Как отметил Шмыгаль, гранты будут предоставляться и в агросекторе, в частности, на высадку новых фруктовых и ягодных садов и на частичную компенсацию строительства модульной теплицы размером 2 гектара.

– Сейчас предусматриваем строительство до 3-х тыс. таких теплиц. Это означает новое производство, новые экспортные возможности, увеличение предложения овощей, ягод и фруктов на внутреннем рынке, больше конкуренции и лучше цены, — добавил премьер-министр.

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