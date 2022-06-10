Червень, 10 в 20:09

Уряд представив нову економічну стратегію України на період воєнного стану, в рамках якої держава виплачуватиме гранти для створення нових мікробізнесів.

Про це на відкритті засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, заявки на отримання грантів будуть подаватися через мобільний додаток Дія у формі бізнес-плану.

– Держава надасть безповоротні кошти для створення тисяч нових мікробізнесів. Заявки будуть подаватися через Дію у формі бізнес-плану, який розглядають незалежні оцінювачі-підприємці. Крім того, під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит в межах 5-7-9. Очікуємо, що програма грантів дозволить створити десятки тисяч робочих місць, – сказав Шмигаль.

Безповоротні гранти спрямовуватимуться на розвиток переробних підприємств – деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо. Держава видасть грант, який можна буде витратити на придбання обладнання.

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Як відзначив Шмигаль, гранти надаватимуться й в агросекторі, зокрема на висадку нових фруктових і ягідних садів та на часткову компенсацію будівництва модульної теплиці розміром 2 гектари.