Заявку можна буде подати в Дії: держава виплачуватиме гранти на відкриття бізнесу
Уряд представив нову економічну стратегію України на період воєнного стану, в рамках якої держава виплачуватиме гранти для створення нових мікробізнесів.
Про це на відкритті засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, заявки на отримання грантів будуть подаватися через мобільний додаток Дія у формі бізнес-плану.
– Держава надасть безповоротні кошти для створення тисяч нових мікробізнесів. Заявки будуть подаватися через Дію у формі бізнес-плану, який розглядають незалежні оцінювачі-підприємці. Крім того, під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит в межах 5-7-9. Очікуємо, що програма грантів дозволить створити десятки тисяч робочих місць, – сказав Шмигаль.
Безповоротні гранти спрямовуватимуться на розвиток переробних підприємств – деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо. Держава видасть грант, який можна буде витратити на придбання обладнання.
Як відзначив Шмигаль, гранти надаватимуться й в агросекторі, зокрема на висадку нових фруктових і ягідних садів та на часткову компенсацію будівництва модульної теплиці розміром 2 гектари.
– Наразі передбачаємо будівництво до 3-х тис. таких теплиць. Це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід і фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції та кращі ціни, – додав прем’єр-міністр.