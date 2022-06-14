Евро подешевел на 37 копеек: сколько стоит валюта в банках 14 июня
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14 июня Нацбанк снизил стоимость евро на 37 копеек по сравнению с прошлым днем.
Во вторник европейская валюта стоит 30,56 грн.
Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.
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Приватбанк 14 червня предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,6
|37,6
|Доллар/грн
|35
|35,7
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,3
|37,4
|Доллар/грн
|34,85
|35,70
Курс валют в Монобанк:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|32.92
|34,12
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют в Райффайзен Банк:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|35,8
|37,5
|Доллар/грн
|35,4
|36,2
Курс валют в УкрСиббанк:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|30,57
|30,87
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
На черном рынке покупка доллара 14 июня колеблется от 35,25 до 35,4 грн, продажа – от 35,18 до 35,8 грн.
Покупают евро в обменниках во вторник за 37 – 37,35 грн, продают – за 36,2 – 37,8 грн.
Напомним, что по состоянию на 13 июня средний банковский курс гривны в Польше составил около 0,1232 злотых за 1 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк