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Евро подешевел на 37 копеек: сколько стоит валюта в банках 14 июня

Татьяна Забожко, редактор ленты
Евро подешевел на 37 копеек: сколько стоит валюта в банках 14 июня
Фото: Depositphotos

14 июня Нацбанк снизил стоимость евро на 37 копеек по сравнению с прошлым днем.

Во вторник европейская валюта стоит 30,56 грн.

Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.

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Курс валют на 14 червня 2022

Приватбанк 14 червня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,6 37,6
Доллар/грн 35 35,7

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,3 37,4
Доллар/грн 34,85 35,70

Курс валют в Монобанк:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 32.92 34,12
Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют в Райффайзен Банк:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 35,8 37,5
Доллар/грн 35,4 36,2

Курс валют в УкрСиббанк:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 30,57 30,87
Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 14 июня колеблется от 35,25 до 35,4 грн, продажа – от 35,18 до 35,8 грн.

Покупают евро в обменниках во вторник за 37 – 37,35 грн, продают – за 36,2 – 37,8 грн.

Напомним, что по состоянию на 13 июня средний банковский курс гривны в Польше составил около 0,1232 злотых за 1 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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