Євро здешевшало на 37 копійок: скільки коштує валюта в банках 14 червня
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14 червня Нацбанк знизив вартість євро на 37 копійок порівняно з минулим днем.
У вівторок європейська валюта коштує 30,56 грн.
Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 14 червня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,6
|37,6
|Долар/грн
|35
|35,7
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,3
|37,4
|Долар/грн
|34,85
|35,70
Курс валют в Монобанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|32.92
|34,12
|Долар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|35,8
|37,5
|Долар/грн
|35,4
|36,2
Курс валют в УкрСиббанк:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|30,57
|30,87
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 14 червня коливається від 35,25 до 35,4 грн, продаж – від 35,18 до 35,8 грн.
Купують євро в обмінниках у вівторок за 37 – 37,35 грн, продають – за 36,2 – 37,8 грн.
Нагадаємо, що станом на 13 червня середній банківський курс гривні в Польщі становив близько 0,1232 злотих за 1 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк