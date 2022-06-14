Євро здешевшало на 37 копійок: скільки коштує валюта в банках 14 червня

Червень, 14 в 10:36

14 червня Нацбанк знизив вартість євро на 37 копійок порівняно з минулим днем.

У вівторок європейська валюта коштує 30,56 грн.

Курс долара залишається стабільним – 29,25 грн.

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Приватбанк 14 червня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,6 37,6 Долар/грн 35 35,7

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,3 37,4 Долар/грн 34,85 35,70

Курс валют в Монобанк:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 32.92 34,12 Долар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банк:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 35,8 37,5 Долар/грн 35,4 36,2

Курс валют в УкрСиббанк:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 30,57 30,87 Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 14 червня коливається від 35,25 до 35,4 грн, продаж – від 35,18 до 35,8 грн.

Купують євро в обмінниках у вівторок за 37 – 37,35 грн, продають – за 36,2 – 37,8 грн.

Нагадаємо, що станом на 13 червня середній банківський курс гривні в Польщі становив близько 0,1232 злотих за 1 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк