Червень, 24 в 17:13

Ощадбанк почне приймати заявки українців для отримання грантової підтримки на суму до 250 тис. грн на розвиток чинного бізнесу або відкриття нового проєкту з 1 липня.

У рамках нової державної програми єРобота всі охочі можуть подати заявку з бізнес-планом про створення чи розвиток власної справи до будь-якого відділення банку. Зараз фахівці корегують можливість подальшого подання документів через мобільний додаток Дія.

За даними Ощадбанку, учасником програми може стати будь-який українець (як фізична, так і юридична особа). За допомогою гранту на суму до 250 тис. грн підприємці можуть закупити обладнання, придбати необхідні матеріали, заплатити за оренду.

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Якщо створити один чи два робочі місця на період понад три роки та сплатити податки за цей період, тоді грант не повертається.

У разі відповідності критеріям програми гроші перерахують на окремий рахунок підприємця або юридичної особи в Ощадбанку. Державна служба зайнятості ухвалюватиме рішення про надання грантових коштів.

Джерело: Ощадбанк